Rache ist süss und lässt die Kasse klingeln

Jüngstes Beispiel: Miley Cyrus, einst Disney-Star, heute Popsängerin, rechnet in ihrem neusten Hit «Flowers» mit ihrem Ex-Mann ab. Ganz subtil. Ohne Liam Hemsworth (33) beim Namen zu nennen. Mit dem Schauspieler eint sie eine jahrelang dauernde On-off-Beziehung, ehe sie ihm Ende 2018 das Jawort gibt und sich neun Monate später endgültig vom untreuen Hallodri trennt. Obwohl ihre Scheidung bereits 2020 über die Bühne geht, singt Miley ihren Liebesfrust und Herzschmerz erst jetzt von der Bühne herab:



«Ich kann mir selber Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, mich zum Tanzen ausführen. Ich kann mich besser lieben, als du es kannst.»



Dass sie den Song am 13. Januar veröffentlicht, ist ein klarer Seitenhieb: der Geburtstag ihres Ex. «Flowers» wird zur meistgestreamten Single innert einer Woche. Sicher kurbelt sie so auch den Verkauf ihres am 10. März erscheinenden neuen Albums an.