Model Emily Ratajkowski macht aus Frust gutes Geld

Von einem Model, das international erfolgreich ist, kursieren im Netz unzählige Bilder. So ist es auch bei Emily Ratajkowskis der Fall. Die 30-Jährige kennt das Geschäft und weiss, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Gesicht über all zu sehen ist. Beschrieben hat sie das auch in dem Essay «Buying Myself Back», das 2020 in der September-Ausgabe des «New York Magazine» erschienen ist.