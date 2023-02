Heidi Klum (49) ist regelmässig zu Gast in Talkshows. Diesmal beehrte sie Jennifer Hudson (41) in ihrer «The Jennifer Hudson Show» und musste sich dort einem «Ja oder Nein»-Spielchen stellen. Hudson startete relativ banal und wollte von der «GNTM»-Chefin wissen, ob sie aus eine Flugzeug springen oder mit einer lebenden Spinne posieren würde. Die erste Frage beantwortete Heidi mit einem klaren «Nein!», denn nur schon Turbulenzen würden sie in Angst und Schrecken versetzen. Spinnen-Fotos sind jedoch kein Problem, «das habe ich schon oft gemacht», so die stolze Heidi Klum.