Neelam Gill äussert sich zu Liebesgerüchten

Jetzt nimmt aber auch Neelam Gill Stellung und veröffentlicht in einer Instagram-Story ein Statement: «Ich bin nicht Leonardo DiCaprios ‹neue Flamme›», so die 28-Jährige. Der Grund, warum sie sich oft am selben Ort wie DiCaprio aufhalte, sei ein anderer: «Ich bin in einer festen Beziehung mit einem guten Freund von ihm, und das schon seit Monaten. Der einzige Grund, warum ich auf Fotos in Leonardo DiCaprios Nähe abgelichtet werde, ist, weil ich dort mit meinem Partner zusammen bin». Um ihr Statement abzuschliessen und damit der Gerüchteküche ein Ende zu setzen, schreibt Gill: «Ich hoffe, das klärt alle falschen Geschichten auf».