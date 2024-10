313 Seiten ungefilterter Gottschalk

Auf 313 Seiten zeigt sich Thomas Gottschalk gesellschaftskritisch, ironisch, vertraut frech, aber auch selbstreflektiert. «Ungefiltert» sieht der 74-Jährige als Antwort auf die Vorwürfe der jüngeren (Gender-)Generation. «Heute werde ich nicht nur als alter weisser Mann in eine Ecke gestellt, in der ich nicht sein möchte, sondern in meiner Kritik als Querulant wahrgenommen, der ich nicht bin – zumindest nicht sein möchte», sagt Gottschalk weiter.