Mittlerweile glaube er, dass die traumatischen Erfahrungen in seiner Vergangenheit viel mit seiner Sucht zu tun haben, sagt der Anwalt und Wirtschafts-Lobbyist. 1972 verlor er seine Mutter und seine kleine Schwester Naomi bei einem Autounfall. Hunter und sein älterer Bruder Beau, der 2015 an einem Hirntumor starb, waren mit im Auto. Man habe in der Familie nie wirklich über diese Verluste gesprochen, so der Präsidenten-Sohn. «Ich weiss nicht, warum uns das so schwerfiel. Wir hätten es tun sollen.»