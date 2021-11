Doch nicht nur die Dauer-Beobachtung ist neu für Jill Biden. Seit dem Amtsantritt ihres Mannes hat sich auch die Ehe der Bidens verändert. In einem früheren Interview erzählte Jill etwa: «Wir sind beide so beschäftigt. Wir müssen uns viel mehr Mühe geben, um Zeit füreinander zu finden.» Falls irgendwie möglich, würden sie und Joe aber jeden Abend gemeinsam Essen. Das sei die Zeit des Tages, die sie für einander reserviert haben. Und die wird auch genossen: «Wir zünden immer noch Kerzen an, legen die Handys weg und reden miteinander», verriet die First Lady.