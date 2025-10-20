Noch vor dem Sonntagsbraten kippt Beckham acht Tequilas

David Beckham verbannt Ehefrau Victoria aus der Küche

Der Superstar zaubert das aufwendige Essen ganz ohne Unterstützung von Personal. Darum fragt ihn Ehefrau Victoria Beckham (51), ob er Hilfe in der Küche brauche. «Von wem?», entgegnet der vierfache Vater misstrauisch. Als Victoria sich selbst als Küchenhilfe vorschlägt, kommt von ihrem Gatten wie aus der Pistole geschossen: «Unter gar keinen Umständen. Raus mit dir. Wir machen hier kein Schinken-Käse-Toast!» Das muss auch Victoria Beckham einsehen, die zugibt, dass sie nicht einmal das hinbekomme, während ihr Mann einen ganzen Sunday Roast für die Familie zubereitet.