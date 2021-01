Regé-Jean Page: Mehr als ein Sexsymbol

Jahre später spielt er den Chicken George in der Serie «Roots in Louisiana», eine Geschichte über eine versklavte Familie aus Gambia im 18. Jahrhundert. Danach ergattert er eine Rolle in der US-Fernsehserie «For The People». Dort lernt er die Produzentin Shonda Rhimes kennen, die nun auch bei Bridgerton mitwirkte. Rhimes über Page: «Regé ist ein so vielseitiger Schauspieler, ich hätte nie geahnt, dass er Brite ist – bis wir uns mal trafen und übers eine Rolle sprachen. Das war zum Brüllen.»