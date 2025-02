Zuletzt führte ihn die «Better Man»-Promo nach New York, wo er auf dem Empire State Building eine wahre Liebes-Show mit Ehefrau Ayda Field (45) zelebrierte. So innig die beiden wirkten, ihre Batterien dürften nach den Monaten Arbeit leer gewesen sein. Doch nun haben sie Zeit, sich zurückzulehnen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, Spaziergänge zu unternehmen und Ski zu fahren. Wo Robbie Williams und Ayda Field das am liebsten tun? In der Schweiz, in ihrem zweiten Zuhause in Gstaad.