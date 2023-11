Robbie Williams lässt sein Leben Revue passieren

Er startete als 16-Jähriger mit der britischen Boyband Take That durch und sagt heute rückblickend, dass er «zu viel, zu früh» vieles erlebt habe. In den Anfängen von Take That sei er auf Schritt und Tritt von einer Kamera begleitet worden. Damals habe er dies jedoch nicht hinterfragt, es sei normal gewesen. Warum die Kamera ihn damals verfolgte, wusste er nicht. «Es gab keine Anweisung von mir an das Management, dass die Leute mich jede Stunde des Tages filmen müssen.» Er selbst greift aber auch zur Kamera und filmt sich, wohl um sich abzulenken oder vielleicht auch, um einen gewissen Grat an Kontrolle darüber zu behalten, was von ihm gefilmt wird und was nicht.