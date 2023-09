Robbie Williams mietet in Gstaad AirBnB-Chalet für 4'600 Franken

Die Aufregung war gross, als anfangs September klar wurde, dass Superstar Robbie Williams (49) seinen Wohnsitz in den Berner Nobelkurort Gstaad verlegt hatte. Der Gemeindepräsident vom Bergdorf im Berner Oberland hatte gegenüber verschieden Medien bestätigt, dass sich der Brite in seiner Gemeinde als Einwohner angemeldet hatte. Schnell war die Rede davon, dass sich Robbie Williams in Gstaad eine Immobilie gekauft habe, titelten diverse Schweizer Medien. Immerhin hatte Williams seine Villa in Genf kurz nach dem Erwerb im Jahr 2020 im April 2022 bereits wieder zum Verkauf ausgeschrieben – für 30 Millionen Franken. Ein Immobilienkauf in Gstaad wurde allerdings nie bestätigt.