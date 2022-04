Robbie Williams nimmt endgültig Abschied von der Schweiz

Nun besitzen Robbie Williams und Ayda Field also zwei Villen – die eine in Los Angeles und die andere in London. Und: der Verdacht, dass der britische Sänger von der Schweiz nun endgültig Abschied nimmt, bestätigt sich. Zwar zog es ihn nicht in die Luxusvilla in L.A., wovon man mit der Bekanntgabe des Kaufes ausging, aber die Hoffnung auf einen Hauptwohnsitz Williams am Genfersee ist wohl ein für alle Mal gestorben.