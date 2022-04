Neue Villa in Los Angeles

Robbie Williams kehrt der Schweiz schon wieder den Rücken

Nachdem vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Robbie Williams sein Anwesen in Los Angeles verkauft hat, lag die Vermutung nahe, dass er und seine Familie ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegen – schliesslich kaufte der Popstar im vergangenen Jahr eine Immobilie in Genf. Nun schwindet die Hoffnung aber, dass man Robbie künftig öfter in der Westschweiz antrifft.