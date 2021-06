Robbie Williams verpennt das Schweizer Nati-Wunder

«Ratet mal, wer der wahre Fussballfan ist in diesem Haus», schreibt Ayda Field, 42, zu einem Insta-Video, auf dem sie zuerst den Schweizer Jubel nach der sensationellen EM-Viertefinal-Qualifikation am TV-Bildschirm zeigt und dann auf ihren Mann schwenkt. Robbie Williams, 47, schläft tief und fest, hat sich gar eine Schlafmaske über die Augen gezogen. Am Ende folgt ein konsternierter Kamerablick von seiner Frau.