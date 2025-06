Romina Palm filmt Geburt ihres Kindes – ist das okay?

Muss das Handy immer mit dabei sein?

Das Video zeigt Romina Palm bei der Ankunft im Spital, bei den Wehen in der Badewanne und in dem Moment, als sie ihre kleine Tochter endlich in den Armen hält. Romina Palm postete das Video auf Instagram, um anderen Mut zu machen und eine ungeschönte Version vom Geburtsprozess zu zeigen. Viele Fans in der Kommentarspalte sind ihr dankbar für diesen Schritt. Wie man jedoch an Frau Gretels Reaktion sieht, sind nicht alle begeistert davon.