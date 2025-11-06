Ronaldo über Geld, seine Verlobung und sein Karriereende

Ronaldo sagt, er möchte einfach nur das tun, was ihn glücklich macht: Fussball spielen. Doch alles habe ein Ende. Auf die Zeit danach freue er sich. Denn wenn er länger unterwegs sei, vermisse er seine Kinder. Cristiano Junior (15) sei gerade in einem schwierigen Alter, er möchte für ihn und seine Geschwister da sein. «Ich möchte mehr Familienmensch sein.» Das hat er im Sommer bewiesen, als er sich mit Langzeitfreundin Georgina Rodriguez (31) verlobt hat.