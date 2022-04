Rührendes Vater-Tochter-Bild

Emma Heming-Willis veröffentlichte an diesem Freitag (1. April) zudem einen Instagram-Post, in dem sie ihrer Tochter Mabel Ray Glückwünsche sendet. «Träume gross, greife weiter nach den Sternen und geniesse das Leben. Alles Gute zum 10. Geburtstag Mabel Ray. Danke, dass du uns gewählt hast, du wirst so geliebt und respektiert.» Dazu postete Heming-Willis unter anderem ein Foto, auf dem die Zehnjährige mit ihrem Vater in inniger Umarmung abgelichtet wurde.