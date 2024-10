Sally Field spricht über ihre illegale Abtreibung

Schauspielerin Sally Field (77) wirkt sichtlich mitgenommen, als sie auf Instagram ehrliche und deutliche Worte über ihre Abtreibung in den 60er-Jahren spricht. Zu dieser Zeit, wie auch heute in Teilen des Landes, waren Schwangerschaftsabbrüche in den USA illegal und auch Verhütungsmittel nur für verheiratete Paare zugänglich. Mit nur 17 Jahren wurde Field ungewollt schwanger. «Ich hatte keine Wahl in meinem Leben. Ich hatte nicht viel familiäre Unterstützung auf irgendeine Art und Weise, auch nicht finanziell», sagt sie in dem Video auf ihrem Instagramaccount.