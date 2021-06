Sarah Engels verkündet Baby-News auf Instagram

Die Baby-News teilt Sarah Engels auf Instagram, verpackt in einem Video ihrer Hochzeit. Dort zeigt sich die Sängerin in ihrem Hochzeitskleid – und mit Baby-Bäuchlein. Dazu schreibt die 28-Jährige: «Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten.»