«Schade, dass selbst dieser Moment zur Werbefläche wird»

«Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will»

Die Kommentare und auch Pochers Bemerkungen sind Wolf und seinen Unterstützern, die ihn in den Kommentaren fleissig verteidigen, nicht entgangen. Wolf bezieht in seiner Instagram-Story Stellung und erklärt, er habe das Eiskaffeepulver nur geholt, weil seine Verlobte ihn darum gebeten habe und nicht aus Werbegründen, denn das hätten sie gar nicht nötig. «Für uns ist Social-Media-Einkommen völlig egal. Wir könnten, ohne einen Tag zu arbeiten, nur chillen. Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will. Und wenn Romina einen Protein-Eiskaffe zum Frühstück will, dann kriegt sie einen. Und wer damit ein Problem hat, weiss nur noch nicht, wie geil der schmeckt.» Seine Botschaft endet er nicht nur mit weiterer Werbung, sondern auch mit einem Appell: «Und die Person bitte ich dann auch, nie bei More zu bestellen. Denn More ist nur für Leute, die Charakter haben».