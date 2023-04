Klaas Heufer-Umlauf moderiert die Obama-Show in Zürich

Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer – Barack Obama (61) wird nach Europa reisen und drei grosse Auftritte absolvieren. Der ehemalige US-Präsident startet seine exklusive Mini-Tour in der Schweiz, wo er am 29. April im Zürcher Hallenstadion auf der Bühne stehen wird. Zwei Tage später reist er weiter nach Amsterdam (1. Mai) und zum Abschluss tritt er am 3. Mai in der deutschen Hauptstadt Berlin auf.