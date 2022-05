Selma Blair über ihre Alkoholsucht und sexuellen Missbrauch

Sexueller Übergriff vom Lehrer als 15-Jährige

Selma Blair erinnert sich an einen sehr belastenden Vorfall, der passierte als sie fünfzehn war. Ein an ihrer damaligen Schule in Michigan sehr beliebter Lehrer war der Schülerin Selma viel zu nahe gekommen. «Er war der grossartigste Mann, den ich je getroffen hatte», erinnert sie sich an ihn. Sie habe ihm als Autoritätsperson vertraut und nie geahnt, was dieser tun könnte. «Er hat mich gebrochen, ich habe mich nie wieder sicher gefühlt», so Blair.