Der Rosenkrieg zwischen Ex-Fussballer Gerard Piqué (36) und der Latino-Musikerin Shakira (46) dauert schon eine Weile an und eine Entspannung scheint nicht in Sicht. Nachdem das Paar im Juni 2022, nach 12 gemeinsamen Jahren und zwei Kindern das Aus ihrer Beziehung verkündete, herrscht Krieg zwischen den beiden Stars. Vor allem von Seiten Shakiras kommen immer wieder Giftpfeile in Richtung Piqué und dessen neuer Freundin Clara Chía Marti (23) geflogen. Erst sang sie im Lied «BZRP Music Sessions Vo.53», ihr Ex habe einen Ferrari gegen einen Renault Twingo eingetauscht, nun doppelt sie in einem Interview mit dem Mexikanischen TV-Sender Televisa nach.