Der Grund dafür ist das in Hollywood vorherrschende Schönheitsideal, dem die meisten Schauspielerinnen entsprechen. Auf Instagram prangert Doherty an, es gebe kaum weibliche Charaktere, in denen sie sich wiederfinde. Nämlich solche, die «ohne Filler, ohne Botox, ohne Facelift» auskommen. «Frauen, die ihr Gesicht und all die Erfahrungen, die darin sichtbar sind, annehmen», schreibt Doherty.