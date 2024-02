2001 erleidet die Frau mit einem IQ von 154 (was höher ist als bei 99,9 Prozent der Bevölkerung) eine massive Hirnblutung. Zwei Jahre lang lernt sie wieder gehen, sprechen, sehen, lesen. Nachvollziehbar, dass sie Menschen, die ein Problem mit dem Älterwerden haben, «dumm und undankbar» nennt. Ihr Leben sei im Übrigen nicht so verrückt, wie man denken würde: «Ich besitze ein einziges Haus, in dem ich seit 30 Jahren lebe, fahre seit 15 Jahren das gleiche Auto und bin Single.» Böse Zungen, die behaupten, sie stelle ihre Bilder aus, weil sie mit 65 zu alt dafür sei, als Sexsymbol durchs Leben zu gehen, kontert sie: «Ich orientiere mich an meinem Erfolg – nicht an Gerede.»