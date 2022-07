So dekadent machen die Beckhams Ferien

Es fehlt im Familienbunde Romeo Beckham (19), der zur Zeit Liebeskummer haben soll, weil er und seine Ex-Freundin Mia Regan (19) sich nach drei Jahren Beziehung getrennt haben sollen. So oder so steckt der Beckham-Sprössling gerade mitten in der US-amerikanischen Fussball-Saison. Für Ferien in Europa hat der Fussballer darum gerade keine Zeit.