Nach Gewichtsverlust von fast 100 Kilo

So ernährt sich Michael Schanze heute

Michael Schanze hat innerhalb von knapp zwei Jahren fast 100 Kilogramm abgenommen. Dank einer Abnehmspritze ist er fast bei seinem Wunschgewicht. Doch auch die Ernährung musste angepasst werden.

<p>Innerhalb von zwei Jahren hat Michael Schanze dank einer Abnehmspritze fast 100 Kilogramm abgenommen, hier im November 2024.</p>

Getty Images

«Ich wollte immer ein UHU-Mann sein – ein Mann unter hundert Kilo», sagt der deutsche Schauspieler Michael Schanze (78) im Interview mit der «Bild». Innerhalb von zwei Jahren hat Schanze fast 100 Kilogramm abgenommen, startete bei knapp 200 Kilo und schwankt nun zwischen 104 und 106 Kilogramm.

Das Wunschgewicht ist also zum Greifen nah. Jetzt heisst es: dranbleiben und Disziplin walten lassen. Dazu gehört für Schanze neben der wöchentlichen Dosis des Abnehm-Medikaments auch eine ausgewogene Ernährung.

Joghurt, Früchte, Gemüse

«Mein Frühstück fällt meistens eher spärlich aus», verrät Schanze. Da er oft bis in die Nacht hinein arbeite, gebe es am Morgen schlicht ein Naturjoghurt mit frischen Früchten. Mittags stelle er sich selbst an den Herd. «Gestern war es Blumenkohl mit etwas Sosse, dazu Salat und maximal ein oder zwei Kartöffelchen», so Schanze.

Allerdings nicht zu viele Kartoffeln, denn wie Michael Schanze verrät, habe er seit dem Anwenden der Abnehmspritze «einen richtigen Widerwillen gegen Kohlenhydrate». Eine andere Nebenwirkung sei zudem, dass er seinen Geschmackssinn verloren habe. Darunter leidet er. «Ich zwinge mich, ordentlich zu essen. Aber wenn ich durchs Abnehmen nie wieder richtig schmecken kann, wiege ich lieber 20 Kilo mehr und bekommen dafür meinen Genuss am Essen zurück», sagt er.

Ein bisschen Genuss ist ihm aber geblieben. Das Gläschen Wein am Abend lässt er sich nicht nehmen. Dazu steht auf dem Menü Rindfleisch oder Fisch mit mediterran gewürztem Gemüse.

Wegen Abnehmspritze keine Lust auf Essen

Während Michael Schanze einen Widerwillen gegen Kohlenhydrate entwickelte, erzählte das US-amerikanische Model Chrissy Teigen (39) kürzlich, dass sie durch eine Abnehmspritze keinen Heisshunger mehr hatte. «Ich liebe es, hungrig zu sein. Ich liebe es, Heisshunger zu haben. Ich liebe es, Essen zu begehren. Ich freue mich so sehr darauf, Essen zuzubereiten, es zu probieren und jeden Teil davon zu schmecken», verriet sie. Das machte ihr zu schaffen und inzwischen hat sie das Mittel abgesetzt.

Silja Anders
Von Silja Anders vor 5 Minuten
