So ernährt sich Michael Schanze heute

Wegen Abnehmspritze keine Lust auf Essen

Während Michael Schanze einen Widerwillen gegen Kohlenhydrate entwickelte, erzählte das US-amerikanische Model Chrissy Teigen (39) kürzlich, dass sie durch eine Abnehmspritze keinen Heisshunger mehr hatte. «Ich liebe es, hungrig zu sein. Ich liebe es, Heisshunger zu haben. Ich liebe es, Essen zu begehren. Ich freue mich so sehr darauf, Essen zuzubereiten, es zu probieren und jeden Teil davon zu schmecken», verriet sie. Das machte ihr zu schaffen und inzwischen hat sie das Mittel abgesetzt.