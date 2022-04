So gelassen geht Sonya Kraus mit den Folgen der Chemo um

Als Moderatorin Sonya Kraus (48) vor kurzem ihre Brustkrebserkrankung via Instagram-Video öffentlich gemacht hat, kündigte sie bereits an, sich davon nicht ihre frohe Natur zerstören lassen zu wollen. In einem neuen Video, das die 48-Jährige erneut in dem sozialen Netzwerk gepostet hat, stellt sie das einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis. In dem knapp zweieinhalb Minuten langen Clip spricht Kraus über die Folgen ihrer Chemotherapie und zeigt, dass ihre Haarpracht momentan noch einer Perücke zu verdanken ist.