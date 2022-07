So geschickt schmuggelt Demi Moore ihr Hündli in den Louvre

Nun verrät Moore auf Instagram, wie sie es schaffte, ihren geliebten Vierbeiner sogar in den Pariser «Louvre» zu schmuggeln. In einem der wichtigsten Kunstmuseen der Welt herrscht schliesslich striktes Hundeverbot. Das ist der Schauspielerin aber herzlich egal - sie schmuggelt ihr Mini-Hündli einfach in ihrer Bluse ins Museum! Von dort postet sie ein paar Fotos, die eben diese Aktion zeigen, sowie eine Szene, in der Hündchen «Pilaf» das weltbekannte Gemälde der «Mona Lisa» anhimmelt.