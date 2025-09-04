So gigantisch ist das Imperium von Milliardär Giorgio Armani

Armanis Firmenuniversum umfasst viel mehr als bloss Mode und Parfüms, für die er einer breiten Masse bekannt ist. Neben Haute-Culture-Kleidung macht das Unternehmen mit der Marke Emporio Armani auch T-Shirts und Jeans für die normalen «Ragazzi». Aus seinem Haus gibt es zudem Beauty-Produkte und Haushaltsware – ja sogar Schoggi.