So luxuriös wohnen John Legend und Chrissy Teigen

Marmor, Erdtöne und viel Licht

Jedes Haus, in dem sie bisher gewohnt hätten, habe representiert, wo sie in ihrem Leben stünden, erklärt Chrissy Teigen gegenüber dem Magazin. Und John Legend erklärt, wieso sie sich genau dieses Haus, in dem sie nun wohnen, ausgesucht hätten. «Wir fühlten uns von diesem Ort wegen seiner Leichtigkeit und Luftigkeit angezogen», so der Sänger. «Wir lieben es, wie offen er sich anfühlt, und wie sehr er mit der Natur verbunden ist. Wir wollten etwas Magisches schaffen, vor allem für die Kinder.» Das Haus ist geprägt durch Marmorelemente und wurde hauptsächlich in Erdtönen und Pastellfarben gehalten, wodurch die Leichtigkeit, aber gleichzeitig die Naturverbundenheit hervorgehoben wird.