So reagieren die Ex-Parnter auf die Affleck-JLo-Verlobung

In den zwischenzeitlichen 20 Jahren ging aber bei den beiden Schauspielern in Sachen Liebe und Beziehungen noch ordentlich etwas vor sich. Ben Affleck war immerhin ganze 13 Jahre – von 2005 bis 2018 – mit Schauspielerin Jennifer Garner (49) verheiratet, mit welcher er auch drei Kinder zur Welt brachte. Jennifer Lopez hat ebenfalls eine zehn Jahre lange Ehe mit Marc Anthony (53) sowie eine vierjährige Beziehung mit Alex Rodriguez (46) hinter sich, welche inklusive zwei Jahren Verlobung gerade erst im vergangenen Jahr in die Brüche ging.