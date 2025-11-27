So reagierte Thomas Gottschalks Frau auf die Bambi-Blamage

«Einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe»

Thomas Gottschalk sollte Sängerin Cher (79) bei der Bambi-Verleihung einen Preis überreichen. Etwas orientierungslos stand er auf der Bühne, sah eine Cher-Darstellerin, die auf einer Kugel von der Decke kam und fragte: «Cher, bist du es?» «Ich war verwirrt», gibt Gottschalk zu. Ausserdem liess er einen Satz fallen, der vielen sauer aufstiess. Denn er behauptete, Cher sei «die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe», woraufhin es Buhrufe aus dem Publikum hagelte. Karina Gottschalk dürfte dieser Satz als Frau an Thomas Gottschalks Seite ebenfalls nicht besonders gut gefallen haben, wie er nun zugibt.