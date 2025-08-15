«So riecht nicht das ganze Haus nach Essen»

«Einmal die Hauptküche, das nennt sich immer ‹Show-Kitchen›, hier wird eigentlich nicht gekocht. Die richtige Küche ist dann hier», erklärt Ferchichi ihr Zwei-Küchen-Konzept, während sie die Geheimtür aufstösst. «Hier haben wir den Koch, der fängt heute an, aber noch im alten Haus. Und hier ist dann die Küche für die Angestellten, die kochen hier, und da ist die Waschküche. Ich mag das, wenn das da separiert ist, dann riecht das ganze Haus nicht so nach Essen».