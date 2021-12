So sieht das Weihnachts-Menü bei den Gottschalks aus

Ach, wie verliebt die beiden nur sind, das bekommt man immer wieder zu sehen und hören – Karina Mross, 59, und Thomas Gottschalk, 71, schweben in Sachen Liebe auf Wolke Sieben. Umso schöner ist es zu hören, dass sie in einer Woche gemeinsam sogenannte «Patchwork-Weihnachten» feiern. Also nicht nur zu zweit, sondern auch mit allen Familienmitgliedern beider Seiten.