Dass Karina die Familie ihres neuen Partners in der bisherigen Zeit der Beziehung noch nicht kennengelernt hat, liegt allerdings keineswegs daran, dass Gottschalk sich noch nicht die Mühe machen wollte, sie vorzustellen. Viel eher ist auch hierfür das Coronavirus verantwortlich. Denn Thomas' ältester Sohn Roman Gottschalk, 39, wohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau Melissa, 38, und Sohn Sebastian, 3, in San Diego an der Westküste der USA. Weil die Grenzen in den USA bis vor kurzem noch für ausländische Gäste geschlossen waren, war es Gottschalk nicht möglich gewesen, seinen Sohn zu besuchen – und seine neue Partnerin vorzustellen.