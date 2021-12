So süss gratuliert Robbie Williams Helene Fischer

Helene Fischer, 37, kann sich vor Glückwünschen zu ihrer kürzlich bekannt gewordenen Schwangerschaft kaum retten – mit Robbie Williams, 47, hat sich jetzt einer der grössten noch lebenden Popstars in die Masse an Gratulantinnen und Gratulanten eingereiht. In der Vox-Doku «Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolges» liess der Brite verlauten: «Helene, ich habe gehört, du bist schwanger. Ich gratuliere dir herzlich.» Daran schloss er an: «Ich habe vier Kinder und sie haben mein Leben unglaublich bereichert. Ich wünsche dir Gesundheit, Sicherheit und ein langes Leben für dich und deine Karriere.»