Lange war es her, seit sich Angelina Jolie, 46, zum letzten Mal mit ihren Kindern hatte blicken lassen. An der Filmpremiere von «Eternals» dann war es endlich wieder so weit – und umso grösser die Überraschung, wie erwachsen und verändert der eine oder andere Sprössling daherkam! Aber was machen die Kids eigentlich, wenn sie nicht gerade mit ihrer Mutter auf dem roten Teppich stehen, und wie sind sie so? Genauso gründlich wie ihre Mutter?