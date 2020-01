Womit wir bei einer von Schönes Leidenschaften angekommen wären – dem Angeln. Auf seinem Instagram-Profil zeigt der Regisseur, wie gern er auf See ist. Im Herbst 2019 war er etwa auf Fischfang in den Niederlanden. Inzwischen hat Schöne sein Hobby offenbar auch zu einem beruflichen Standbein gemacht: Auf seinem Instagram-Account hat er auf seine Firma «Nays» verlinkt. Laut Website bietet das Unternehmen erstklassige Angelausrüstung an. Im Impressum steht, dass Schöne Geschäftsführer von Nays ist.