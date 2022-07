Verborgene Talente

Im Italien-Urlaub, den die Beckhams mit den Kindern Harper Seven (11), Romeo (19) und Cruz (17) verbringen, zeigten sowohl Victoria als auch Gatte David Talente, die in der langen Ehe bisher wohl verborgen geblieben waren – unter Anderem den sogenannten «Wurm»: Das Ex-Spice-Girl teilte auf Instagram ein Video, in dem ihr Mann im Garten zu sehen ist. Darin wirft sich David galant auf den Boden, um kurz darauf eine relativ eigenwillige, aber nicht weniger beeindruckende Tanz-Choreographie aufzuführen. Dazu titelt sie vielsagend: «Nach 25 Jahren zeigt mir David Beckham endlich seinen Wurm!». Diese zweideutige Beschriftung lässt Sohn Romeo nicht lange unkommentiert: «Haha Mama! Du musst die Bildunterschrift ändern!». Und Starkoch Gordon Ramsay (55) schreibt: «Omg!» («Oh mein Gott!») und versieht den Post mit einem Herz-Emoji. So sieht Familien-Harmonie aus!