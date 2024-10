Kate Winslet begeistert die Fans am Zurich Film Festival

Zumindest den heutigen Tag verbringt sie noch in Zürich, an der Limmat war sie noch nie. Bereits vor einigen Tagen erinnert sich Winslet im Gespräch mit «Schweizer Illustrierte» hingegen an einen Kindheitsbesuch in den Schweizer Alpen – und, dass jemand ein Sackmesser dabei hatte: «So eines mit Zapfenzieher, Messer, Nagelfeile und vielem mehr. Ich wollte all die Funktionen zählen und schnitt mich prompt. Ich habe seither eine Narbe am Finger.» Die war übrigens nicht sichtbar, als Kate Winslet am späteren Montagabend den Golden Icon Award für ihr Lebenswerk entgegennimmt. Weil sie eben mehr ist als Rose aus «Titanic».