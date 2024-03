Tägliches Bad im Greifensee

Apropos Hit: Seinen grössten, «The Lady in Red», der es im Jahr 1986 in unzähligen Ländern an die Spitze der Charts schaffte, bezeichnet er als Segen: «Viele Fans fanden dadurch den Zugang zu meiner Musik. Ich verstehe Künstler nicht, die sich weigern, an Konzerten die Songs zu spielen, die man von ihnen hören will.» Zwei Jahre nach der Hymne an die Dame in Rot – übrigens eine Liebeserklärung an de Burghs Frau Diane – stürmt eine weitere Ballade die Hitparaden: «Missing You», zu finden auf dem Album «Flying Colours». Aufgenommen hat Chris de Burgh dieses in den Powerplay Studios in Maur ZH. «Ich war gut zwei Monate dort. Eine tolle Zeit. Ich bin fast täglich im Greifensee geschwommen.»