Steffi Graf über ihre schwere Beziehung zum Rampenlicht

Wie sie zu ihrer Stiftung kam

In ihrer Arbeit konzentriert sich die ehemalige Sportlerin heute vor allem auf ihre Stiftung «Children for Tomorrow», die therapeutische Hilfe für geflüchtete Kinder und Jugendliche anbietet. «Vor allem bei Kindern - die noch ihr ganzes Leben vor sich haben - sieht man, wenn sie nicht miteinander spielen oder sich nicht gut konzentrieren können, weil sie an schweren Traumata, Gedächtnisstörungen oder Konzentrationsproblemen leiden», berichtet Graf von ihrer Arbeit.