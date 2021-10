Steffi Graf und Andre Agassi wollen ihr Ja-Wort erneuern

Ob Jaden Gil und Jaz Elle wohl wissen, dass ihr Vater ganz schön um ihre Mutter kämpfen musste? Eine erste Einladung zum Abendessen hat Steffi Graf nämlich abgelehnt. Doch so leicht liess sich Andrew nicht abwimmeln. Schliesslich war er hingerissen von Steffis «natürlicher Schönheit und bescheidener Anmut», wie er in seiner Biografie verriet. Und Monate später stimmte Steffi dann endlich einem Nachtessen zu. Am nächsten Tag folgte ein langer Strandspaziergang, bei dem es offensichtlich auch bei Steffi gefunkt hat.