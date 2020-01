Den beiden kann es nun nicht schnell genug gehen, die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Die ehemalige «Supertalent»-Jurorin verrät im Interview mit der «Gala»: «Wir werden in ganz kleinem Kreis in der Sonne heiraten, nur mit Familie und engsten Freunden.» Ungezwungen soll es sein, entspannt und emotional. «Romantisch und intim», sagt Meis.