Anfang des Jahres half Schumer dabei, den Club – in dem sie ihre Karriere als Stand-up-Künstlerin begann -– zusammen mit ihren Komiker-Kollegen Chris Rock (56), Ray Romano (63), Dave Attell (56) und Colin Quinn (62) wiederzueröffnen, nachdem er während der Corona-Hochphase in New York City geschlossen worden war. Im Jahr 2019 trat sie sogar nur zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes in dem kultigen Club auf.