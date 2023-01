Testament: Pamela Anderson bekommt Millionensumme

In einem neuen Interview mit «Variety» sagte Anderson über Peters: «Er ist grossartig und hat einen grossen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich liebe ihn über alles.» Auch Jon Peters schwärmte und verriet dem Magazin: «Ich werde Pamela immer lieben, sie ist immer in meinem Herzen. Tatsächlich habe ich ihr zehn Millionen Dollar in meinem Testament vermacht. Und das weiss sie nicht einmal. Niemand weiss das. Ich sage es nun zum ersten Mal vor Ihnen. Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen. Das ist also für sie, ob sie es braucht oder nicht.»