«The Crown» – Die Serie, die Karrieren macht

Die Margarets: Verrucht erfolgreich

Die jüngere, wilde Schwester war der Queen ein Fels in der Brandung. Für Vanessa Kirby ist die Rolle der jungen Margaret der Beginn einer steilen Karriere. Sie rockt die grosse Leinwand in «Mission: Impossible», «The Son» oder «Pieces of a Woman», wofür es eine Oscar-Nominierung gibt. Ihr Erbe in «The Crown» treten zwei grosse Namen an, beide in lustigem Kontext: Helena Bonham Carter, die in «The King’s Speech» die Königinmutter verkörpert und dafür für einen Oscar nominiert wird, und Lesley Manville, die in der TV-Serie «The Queen» Margaret Thatcher spielt. Eine Oscar-Nominierung weist auch sie vor: 2018 für «Der seidene Faden».