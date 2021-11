Thomas Gottschalk, 71, steht kurz vor seinem «Wetten, dass..?»-Comeback an diesem Samstagabend in Nürnberg. In der ersten Reihe wird ihn Lebensgefährtin Karina Mross, 59, unterstützen, wie der Showmaster nun im «Bild»-Interview verraten hat. «Mich spornt an, wenn sie im Publikum ist. Karina ist eine bildschöne Frau. Ich denke oft: Na, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch mal so einen steilen Zahn abgekriegt habe», erzählt Gottschalk.